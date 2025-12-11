Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о том, что может ожидать Аделию Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Милане.

– На предстоящей Олимпиаде в Италии от нас всего два человека: Аделия Петросян и Петр Гуменник. При этом – без права замены. Пройдя все эти жернова, все эти вызовы, что бы вы сказали этим ребятам?

– Действительно, жернова. Первое, что хочу им пожелать, – чтобы ребята попытались отключиться и где-то внутри были готовы к тому, что произойти может все. Чтобы никакая ситуация не выбила их из колеи. Они должны понимать: будут те, кто постарается выбить им почву из-под ног, сделать любую подставу. Условно, могут тренера на старт не допустить, могут постоянно проверять на допинг, тем самым пытаясь сломать их режим, график подготовки. Могут где-нибудь музыку не включить.

– А в вашем случае так и было.

– Это правда: на чемпионате мира мне два раза музыку остановили в начале. А я все равно выкатала.

И они должны быть готовы, прежде всего психологически, к тому, что кто-то что-то в спину может крикнуть, к тому, что журналисты будут спрашивать и говорить. К нам, как к друзьям, относиться, наверное, никто не будет. Это серпентарий. Но я искренне надеюсь, что ничего этого не будет.

А на льду надо просто закрыть глаза, собраться и потом с холодной головой делать то, что они умеют. Очень в них верю. Мне вообще нравится наше современное фигурное катание – наши пары, наши одиночники, танцоры. Они еще не обтесаны привычкой адской борьбы. Они живые и настоящие. Они еще вне этой системы, под которую часто приходится подстраиваться.

Именно из-за того, что мы сейчас не выступаем на международном уровне, что никто никого не подгоняет под эти стандарты, они позволяют себе чуть больше, раскрывая свою индивидуальность. Они чувствуют простор и радость льда, – сказала Слуцкая.