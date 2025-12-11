Рахманова: Петросян может проиграть самой себе

Бронзовый призер чемпионата России Татьяна Рахманова (Басова) в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценила перспективы Аделии Петросян на чемпионате России.

Этот турнир пройдет 18–21 декабря в Петербурге.

– Кто из фигуристок на ваш взгляд может лишить Аделию Петросян золотой медали на чемпионате России? Муравьева? Кто–то другой?

– Женское одиночное фигурное катание – это такой непредсказуемый вид спорта, поэтому я даже не возьмусь предугадывать. Победит сильнейший!

– В таком случае можно ли сказать, что все же Аделия может проиграть только самой себе?

– Конечно! Как и все спортсмены! Они все соревнуются, по большому счету только с собой. Кто меньше допустил ошибок, кто справился с нервами – тот и победил.

– Поражение на чемпионате России станет сильным ударом для Петросян перед Олимпиадой?

– Любое поражение – не очень приятно. Я думаю, что все понимают, какой старт – главный, и что от чего отличается. Поэтому девчонки будут выкладываться на полную.

– Что скажете насчет Олимпиады? Петросян принесет стране золото?

– Конечно! Победа за нами!