Okko снял документальный сериал о Тутберидзе и ее школе
Okko анонсировал выход документального сериала «Метод Тутберидзе» об Этери Тутберидзе и ее школе.
«Воспитанники Этери Тутберидзе доминируют на льду, ее спортсмены занимают призовые места на Олимпийских играх, но личность самой Тутберидзе до сих пор остается скрытой от поклонников спорта. В новом сериале Okko зрители увидят закулисье жизни спортсменов и тренеров и смогут узнать, как работает индустрия фигурного катания», – говорится в сообщении пресс-службы Okko.
Первая серия выйдет 15 декабря.