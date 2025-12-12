Российский фигурист объяснил, почему выступает под Шамана

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России российский фигурист Алдар Самбуев объяснил, почему использует в произвольной программе кавер-версию песни «Кукушка» в исполнении Шамана.

— Ваша короткая программа в блюзовом стиле, а в произвольной у вас «Кукушка», ещё и под вокал Шамана. Чем обусловлен такой разный выбор музыки?

— Короткая… Мне очень нравилось, как катали под Two Feets, с рисованием связанная песня, классная. Вот я её выбрал, мне сказали, что под неё уже катали-перекатали, и надо поменять. Дальше тренер и хореограф Артём Федорченко накинули свои варианты, и я такой: «Ну, кайф, катаем». И всё, и поехали. Произвольную я вообще никак не выбирал, это мне тренер сказал, я поехал. Мне понравилось, я обожаю «Кукушку». Просто был немножко шокирован, что это будет Шаман. Я, если честно, не очень хотел, но потом послушал, покатал, мне понравилось. Между образами не тяжело переключаться. Мне эти два образа очень нравятся. И переключаться между ними не очень сложно.

— А почему именно Шаман? Вам как-то объяснили это?

— Да-да-да, конечно. Сказали, что Полина Гагарина — это женский голос, а Цой на льду не катается, – сказал Самбуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.