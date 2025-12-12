Дочь Тутберидзе рассказала о полученной из-за врачебной ошибки проблеме со здоровьем

Выступающая под флагом Грузии фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, в своем Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о полученной из-за врачебной ошибки проблеме со здоровьем.

«У меня двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. В какой-то период жизни она доходила до 3-4-й степени. Это диагноз, который в первую очередь влияет на разборчивость речи и затрудняет различение согласных звуков, таких как с, ш, щ, ч», — рассказала спортсменка.

По словам Дэвис, ее слух ухудшился в возрасте двух лет из-за ошибки врача, неправильно назначившего дозу антибиотиков. Спортсменка отметила, что проблема влияла на ее учебу и социализацию.

Диана Дэвис: когда чувствую себя комфортно, много шучу и становлюсь немножко сумасшедшей

Дочь Тутберидзе вспомнила, что ее высмеивали за выбор карьеры профессиональной фигуристки.

«Сейчас я настолько адаптирована к такой жизни, что мало кто может подумать, что у меня есть проблемы со слухом», — написала Дэвис.

22-летняя Дэвис выступает в парном катании вместе с Глебом Смолкиным — сыном российского актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 пара представляет Грузию. Смену гражданства в мае 2023-го одобрил исполком Федерации фигурного катания России.