Роднина порассуждала о желании посетить ОИ-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о желании посетить зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

Она отметила, что хотела бы посетить Игры и посмотреть соревнования спортивных пар и мужчин вживую.

«У меня есть интерес к Олимпиаде в целом и к олимпийскому турниру по фигурному катанию», — заявила Роднина.

В феврале Роднина рассказала о том, что находится не только под американскими санкциями, но еще и под европейскими и украинскими.

«Из-за них я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — заявила она.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. На данный момент официальное приглашение от МОК на турнир получили двое россиян — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном катании.