Плющенко продолжит тренировать Костылеву

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко продолжит работу с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой.

13-14 декабря Костылева выступила в шоу Плющенко «Спящая красавица» в Минске.

«В Минске мы сделали одну тренировку. Она попрыгала четверной тулуп, сальхов. Все прошло хорошо, Лена довольная. У нас хороший контакт – как был, так и остался. Я готов работать со своей спортсменкой, и моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой. Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены», – сказал Плющенко.

Он отметил, что в любом случае доработает с Костылевой до конца сезона.

«Что касается продолжения работы по УОР: мы посмотрели с нашими юристами – до конца сезона мы по соглашению с УОР обязаны предоставить спортсменке определенные условия в тренировочном процессе. Так же, как и другим 15 нашим спортсменам, которые выступают как и Лена, как за УОР, так и за «Ангелы Плющенко». Мы это обязаны сделать по закону, а мы законопослушные. Мы это предоставим», – добавил Плющенко.

Ранее мать Костылевой Ирина заявила, что больше не позволит дочери участвовать в шоу Плющенко.