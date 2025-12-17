Ягудин заявил о деградации женского фигурного катания в России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил состояние женского одиночного катания в России. Спортсмен высказался на канале ДорбоFON в YouTube.

По его словам, из-за отсутствия международных турниров произошла не только стагнация, но и, возможно, деградация.

«Получилось, что эта внутренняя конкуренция не настолько была мощна, чтобы продолжать подпитывать этот прогресс», — заявил Ягудин.

Ранее Ягудин отказался считать россиянку Аделию Петросян лидером фигурного катания в мире. По его словам, на данный момент на международной арене есть ряд очень хороших фигуристок.

20 сентября Петросян выиграла квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпийские игры 2026 года в Италии. По сумме двух прокатов она набрала 209,63 балла.