Мать Костылевой заявила, что сын Плющенко ревнует фигуристку к поклоннику

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина опровергла слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что она устраивала провокации на тренировках шоу в Минске (Беларусь), а также рассказала о конфликте Елены с сыном Плющенко Александром.

«Что касается репетиции шоу в Минске. Я не могу представить, что или кто заставляет олимпийского чемпиона, состоявшегося и богатейшего мужика, лгать. Причём так подло и низко! Про то, что я влазила в тренировки. Это абсурд! Меня вообще не было на единственном прогоне. Прогон начался в 20 часов в пятницу. Я находилась в персональной Лениной гримёрке. Где-то в 22 часа вышла посмотреть с мыслью: «Когда все это уже закончится?» Застала истерику Саши Плющенко. У него были претензии к Лене, что она очень быстро делает движения в их парном номере во второй части шоу. Лена ответила ему, чтобы он ногами шевелил и успевал. В их личных отношениях сейчас был кризис из-за тайного поклонника Лены в интернете, который дарит ей виртуальные подарки. Лена, увидев меня, подъехала и мне рассказала. Я ей сказала: «Сашенька только переболел и вышел первый день на лед. Что ты от него хочешь?» Сказала ей, что она профессионал и должна отработать свою партию. И уже скорее к полуночи в отель. Чем дольше они будут собачиться, тем дольше будет прогон. Никита Михайлов — очень хороший психолог. Он примирил их. Прошёл еще пару раз эти совместные номера — и все. Я была на прогоне не больше 15 минут", — приводит слова Костылевой-старшей Sport24.