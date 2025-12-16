Соревнования спортивных пар исключили из программы юношеских ОИ

Соревнования спортивных пар исключены из программы юношеских зимних Олимпийских игр 2028 года, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Вместо соревнований пар в программу юношеской Олимпиады включено синхронное катание.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.