Тарасова раскритиковала МОК

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за исключение парного фигурного катания из программы юношеских зимних Олимпийских игр.

© Матч ТВ

Во вторник МОК объявил, что синхронное катание включено в программу зимних юношеских Олимпийских игр 2028 года вместо парного фигурного катания.

— Они сами придумывают правила, по которым отстраняют нашу страну, которая была, есть и будет ведущей страной в мире по фигурному катанию и конкретно по парному. Наши спортсмены на протяжении многих десятилетий были всегда в тройке призеров, чаще были чемпионами, развивали парное мировое катание и внесли мировой вклад. А люди, которые придумывают без конца нам наказания, понятия не имеют о парном катании, фигурном катании, вообще ни о чем, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года пройдут в регионах Доломитовые Альпы и Вальтеллина (Италия) 15–29 января.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям в индивидуальных и командных дисциплинах под национальной символикой.