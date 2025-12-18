Петросян исполнила тройной аксель и два четверных тулупа

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила в прокате произвольной программы на тренировке перед чемпионатом России — 2026 тройной аксель и два четверных тулупа, один из которых — в каскаде с двойным тулупом. Трансляция тренировок женщин, где фигуристка выполнила контент повышенной сложности, была проведена Первым каналом.

Ранее стало известно, что Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на чемпионате страны, о чём свидетельствует опубликованная Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) техническая заявка участниц турнира. Соревнования среди женщин в короткой программе пройдут в пятницу, 19 декабря. Борьба за медали в произвольной программе развернётся в субботу.

В текущем сезоне Петросян не исполняла элементы ультра-си на официальных стартах. Четверной тулуп она исполнила лишь во внеконкурсном выступлении на этапе Гран-при в Омске.

В феврале 2026 года фигуристка примет участие в Олимпийских играх в Италии.