Фигуристка Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу

Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу «Кошки»
Фигуристка Анна Фролова выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге с прошлогодней произвольной программой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Фролова на чемпионате России будет исполнять прошлогоднюю произвольную программу на музыку из мюзикла «Кошки», – сказал источник.
Произвольная программа Фроловой для текущего сезона была поставлена под песню Miracle в исполнении певицы Сары Брайтман.
«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле
