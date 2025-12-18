Фигуристка Шевченко призналась, что была не готова к чемпионату России

Фигуристка Софья Шевченко, выступающая в танцах на льду с Андреем Ежловым, заявила, что была психологически не готова к чемпионату России.

© Матч ТВ

Шевченко и Ежлов набрали 57,65 балла в ритм‑танце.

Шевченко: Ехалось не свободно. В целом психологически была не готова. Не могу объяснить. Ничего кроме волнения и неправильной психологической подготовки.

Ежлов: По дыхалке ехалось нормально. Я болел немного, поэтому прокатов было не так много. Хотелось больше. Тяжело. К чемпионату России всегда тяжело, — передает слова фигуристов корреспондент «Матч ТВ».

Чемпионат России проходит с 18 по 21 декабря в Санкт‑Петербурге.