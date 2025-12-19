Тарасова высказался о деградации фигуристов России

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова ответила на слухи о деградации российского фигурного катания, передает Sport24.

«Я не вижу, чтобы у нас конкуренция в женском одиночном катании снизилась. Так что мне не кажется, что у нас есть деградация или стагнация. Зачем сравнивать жопу с пальцем?! Зачем спрашивать про спортсменов, которым некуда отбираться? Пока наши внутренние соревнования говорят о том, что наши девочки в порядке», — высказалась Тарасова.

Бывший олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил деградацию женского одиночного катания в России.

Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.