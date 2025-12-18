Мишина - Галлямов захватили лидерство на чемпионате России

Анастасия Мишина - Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Чемпионы мира, призеры Олимпиады Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые сложно входили в сезон - и физически, и психологически - и дважды были лишь с серебром этапов Гран-при, продемонстрировали чистый прокат и набрали 79,03 балла.

- Получили удовольствие от проката, - сказал Галлямов в эфире Первого канала. - Дальше будем готовиться к произвольной программе. Мы знаем, чего хотим, идем вместе к нашей общей цели.

- Спокойствие и боевой настрой перед произвольной, - добавила Мишина.

Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, которые по ходу сезона обыгрывали принципиальных конкурентов и очно, и заочно, снова дрогнули в самый важный момент.

Партнерша ошиблась на выбросе флип - приземление получилось со степ-аутом. В итоге - 77,42 балла и промежуточное второе место. Но отрыв небольшой, поэтому в произвольной программе борьба продолжится.

Третьими пока идут Елизавета Осокина - Артем Грицаенко (70,81 балла).