Галлямов рассказал, чего никогда не говорил после прокатов с Мишиной

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, никогда не говорил после их прокатов "супер". Об этом он рассказал журналистам.

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге, набрав 79,03 балла.

"Мы своим прокатом довольны, получилось практически все. Были третьи уровни, будем это исправлять. Украшение арены придает праздничное настроение", - сказала Мишина.

"Просто нормально откатали, хорошо. Нормально проехали, как есть. Бывает ли, когда говорим "супер"? Не было такого", - добавил Галлямов.

Произвольные программы спортивные пары представят 20 декабря.

