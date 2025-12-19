Аделия Петросян выиграла короткую программу на ЧР-2026, Двоеглазова — вторая

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян стала первой по итогам итогам короткой программы женщин в рамках чемпионата России — 2026. Судьи дали ей 86,52 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова, которая получила 74,59 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнула Анна Фролова с 73,93 балла в активе.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Женщины, короткая программа:

1. Аделия Петросян (Москва) — 86,52.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 74,59.

3. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 73,93.

4. Дарья Садкова (Москва) — 73,37.

5. Мария Захарова (Москва) — 71,37.

ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.