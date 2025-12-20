Роднина о короткой программе Гуменника на чемпионате России: «Он молодец»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «Матч ТВ» похвалила выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на чемпионате России в Санкт‑Петербурге.

Гуменник занял первое место по итогам проката, получив 103,77 балла. На второй строчке расположился Евгений Семененко (100,99), тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (97,16).

— Гуменник молодец. Все сделал, со всем справился. Был хороший прокат с четким исполнением всех элементов. В короткой программе так и надо, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт‑Петербурге с 18 по 21 декабря. Произвольные программы мужчины представят в воскресенье.