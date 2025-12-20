Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России в соревнованиях спортивных пар.

По сумме двух прокатов спортсмены получили 224,29 балла. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (223,63). Замкнули тройку сильнейших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).

"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).