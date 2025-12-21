Плющенко прекратил сотрудничество с Еленой Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прекратил сотрудничество со своей подопечной, победительницей юниорского первенства и финала Гран-при России Еленой Костылевой. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети.

© Чемпионат.com