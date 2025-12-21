Тарасова оценила уход избитой матерью Костылевой от Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уход избитой матерью фигуристки Елены Костылевой от Евгения Плющенко. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова отметила, что Плющенко и Костылева показывали хорошие результаты как на тренировках, так и на соревнованиях.

«Надеемся, что Плющенко воспитает кого-то, как Лену. Надеемся, что из-за этих всех передряг девочка не потеряется, потому что Лена обладает большим талантом», — заявила Тарасова.

Ранее 21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней Костылевой. Специалист отметил, что он вместе с командой боролся за фигуристку до конца. Мать Елены Костылевой Ирина, которую Плющенко и его жена Яна Рудковская обвиняли в избиении спортсменки, рассказала, что ее дочь живет и тренируется под руководством другого тренера в Москве.

Костылева выиграла чемпионат России среди юниоров в феврале этого года. Ей предлагали выступать за сборную Китая, однако она отказалась.