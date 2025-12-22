Фигурист Галлямов отказался извиняться за оскорбление журналистки

Фигурист Александр Галлямов отказался публично извиниться за оскорбление журналистки издания «78.ru» и угрозы «засветить» ее номер телефона за ранний звонок после окончания чемпионата России.

— Надо думать головой. Это не мои проблемы, — заявил он в воскресенье, 21 декабря, в беседе с порталом.

При этом Галлямов предложил встретиться с журналисткой лично и обсудить случившееся.

— У меня сейчас шоу как раз здесь, в «Юбилейном». И дальше надо сначала откатать. Там все решим, — сказал спортсмен.

В статье напомнили, что в 10 часов утра журналистка обратилась к фигуристу с просьбой прокомментировать его заявление в Telegram-канале о возможном завершении карьеры после того, как он и его партнерша Анастасия Мишина заняли второе место на чемпионате России. Вместо ответа Галлямов назвал журналистку «неадекватной» и «больной на голову». Причем сделал это публично, записав видеокружок.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал странным поведение фигуриста в ответ на утренний звонок журналистки, после которого Галлямов оскорбил ее.