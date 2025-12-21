Галлямов снял свою серебряную медаль на награждении чемпионата России

Российский фигурист, чемпион мира Александр Галлямов во время круга почета снял с себя серебряную медаль, завоеванную на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).