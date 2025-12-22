Роднина оценила выступление Гуменника и Петросян на ЧР-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала выступление Аделии Петросян и Петра Гуменника на ЧР-2026. Оба спортсмена завоевали золото на турнире в Санкт-Петербурге.

«Говоря о выступлении Петросян, не нужно забывать, что фигурное катание — многоборье. Откатать обе программы на высочайшем уровне достаточно сложно. До чемпионата России я опасалась и за Петра, и за Аделию. Они были вынуждены выйти на топ-уровень уже с сентября. Это непросто и для спортсменов, и для их тренеров. У Петросян и Гуменника впереди Олимпиада. Мы смотрим на них с перспективой их выступления там. У Петра были недочёты, но видно, что всё контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические. Конечно, перед Олимпиадой все будут переживать за результат. Мы ведь болеем за Аделию, а в спорте ничего не проходит по накатанной. Олимпийские игры — совершенно другие соревнования. По своему опыту могу сказать, что с ними ничто не может сравниться. Очень многое можно предусмотреть, но определённые моменты случаются. Главное — сохранить себя в том состоянии, в котором она находится сейчас, и исправить недочёты», — приводит слова Родниной Sport24.