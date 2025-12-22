Галлямов поблагодарил фанатов за поддержку на ЧР: «Вы создали ту самую магию, ради которой мы выходим на лед»

Фигурист Александр Галлямов поблагодарил болельщиков после завершения чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Галлямов обратился к болельщикам после чемпионата России
Накануне Галлямов завоевал серебро в паре с Анастасией Мишиной. Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Сердце чемпионата – это вы 💛 Спасибо каждому, кто был на трибунах и поддерживал нас вживую, кто болел у экранов. Ваша энергия – лучший катализатор для выступлений. Спасибо за вашу невероятную поддержку на чемпионате России! Вы создали ту самую магию, ради которой мы выходим на лед», – написал Галлямов в своем телеграм-канале.
