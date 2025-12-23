ISU намерен объединить несколько чемпионатов мира в один

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен объединить чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному и синхронному катанию, утвержденная концепция будет представлена весной 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Отмечается, что совет ISU уже утвердил предпочтительного претендента на проведение соревнований, работа по оценке целесообразности проекта продолжится до 2026 года.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в сезоне-2027/28 планируется провести в Швеции. Юниорский чемпионат мира у фигуристов должна принять Литва, чемпионат Четырех континентов - Южная Корея.