Плющенко отказался от Костылевой

14-летняя фигуристка будет заниматься у Софьи Федченко. Получится ли выдержать конкуренцию со взрослой квадисткой Горбачёвой?

Вот и закончилась громкая история конфликта Евгения Плющенко с мамой Елены Костылевой. Вполне успешное сотрудничество двукратного олимпийского чемпиона с талантливой квадисткой было разорвано по инициативе тренерской группы. Плющенко стал для Костылевой 14-м наставником в карьере. Кто же будет следующим?

Нервы на пределе: Плющенко прекратил работу с Костылевой

Сотрудничество Евгения Плющенко и Елены Костылевой было довольно плодотворным — под его руководством 14-летняя фигуристка стала широко известна среди болельщиков и специалистов и завоевала несколько значимых медалей на юниорском уровне, включая золото первенства страны. Действующая чемпионка России постоянно прогрессировала и увеличивала количество ультра-си в своих программах, которые, к слову, становились сложнее и глубже.

Тем не менее полноценно реализовать безграничный талант спортсменки мешали конфликты с её мамой. Ирина Костылева, сохраняя традицию неэтичного общения с тренерами, вступила в конфронтацию с «Ангелами Плющенко».

Поначалу двукратный олимпийский чемпион пытался защищать Лену и наладить отношения с родительницей мирным путём, но это не возымело эффекта. Поэтому Евгений Викторович начал комментировать происходящее, причём с каждым разом риторика становилась всё жёстче.

Апогеем стало обвинение матери в жестоком обращении с дочерью, которая подвергалась психологической атаке за малейший срыв на льду и неидеальную спортивную форму на протяжении всего сезона. Костылевой-старшей закрыли доступ на каток академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей), применение физической силы к фигуристке и клевету в медиа.

Казалось, после такого разрыв контракта с тренером необратим, однако последняя надежда оставалась. Увы, чуда не случилось — нервы Плющенко не выдержали, поэтому было объявлено о прекращении совместной работы.

«Настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за неё до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не всё зависит иногда от спортсмена, и тренера, и всей команды. Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, однако есть условия, лишённые здравого смысла, на которые мы никогда не пойдём», — написал двукратный олимпийский чемпион, отметив, что никогда не перестанет поддерживать Костылеву-младшую.

При этом обвинить наставника в безволии нельзя — несколько раз он говорил о том, что пытается найти подход к маме спортсменки, но ситуация не улучшалась.

«Я восемь лет занимаюсь тренерской деятельностью и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Однако такого ада не встречал. Это дикость для любого вида спорта!» — рассказывал он.

В итоге родителям фигуристки пришлось покинуть территорию «Ангелов», после чего они с дочерью отправились в родной Воронеж.

Новый дом: Костылева будет тренироваться у Федченко

Плющенко стал 14-м тренером в карьере Костылевой, а вот кто будет 15-м, юбилейным, было секретом до определённого момента. В итоге появилась информация, что Лена перешла в штаб Софьи Федченко. Наставница это подтвердила, рассказав, что провела встречу с Ириной и её дочерью, где они обсудили условия сотрудничества и план подготовки к первому крупному старту — чемпионату России среди юниоров.

«Мы раньше не были знакомы лично, но, конечно, я слежу за топовыми юниорками. Поэтому знала о её спортивном пути. Пугает ли меня история с Ириной? Вообще не пугает. В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты. Это развлечение для родителей на трибунах», — прокомментировала ситуацию Федченко в интервью Sport24.

Болельщики, которые внимательно следили за развитием событий, поразились смелости Софьи, которая, по сути, приняла серьёзный вызов — справиться не только со спортсменкой, которая переживает сложную травму и у которой не за горами пубертатный период, но и с человеком, чьи публичные высказывания разрушили отношения с более чем десятком тренеров.

Соревнование квадисток: Костылева против Горбачёвой

На данный момент Костылева проживает дома у Федченко, как и другая её воспитанница — Алина Горбачёва.

Примечательно, что обе фигуристки владеют ультра-си, а первым прыжком, который восстановила Лена в академии «Триумф», стал четверной сальхов — элемент, являющийся визитной карточкой Алины. Появление талантливой юниорки повысит уровень конкуренции на льду, что пойдёт на пользу как Костылевой, так и Горбачёвой. Первой необходимо иметь перед собой пример взрослого осознанного катания, а второй нужен стимул, чтобы учить новые четверные и стабилизировать уже имеющийся квад.

«Мы обсуждали этот момент с Алиной ещё до моей встречи с Костылевыми. И Алина сказала, что была бы очень рада, если бы Лена тренировалась в нашей группе. Я всегда хотела тренировать сильную группу, чтобы у меня было много топовых спортсменов. Считаю, что Алина и Лена будут отличным примером для моих подрастающих фигуристов, которым нужно ещё расти и расти», — приводит слова Федченко Sport24.

Таким образом, трансфер уже случился, и Лена будет подходить к первенству страны с новым тренером. Правда, недовольство этим переходом есть — и не у прежнего наставника, что было бы логичнее, а у ФФККР. Президент Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе раскритиковал смену тренера вне трансферного окна.

«Федерация не поддерживает переходы в середине сезона. У нас есть так называемое трансферное окно, оно закрывается весной, в мае, когда спортсмены могут переходить как из региональной федерации в другую федерацию, так и от тренера к тренеру. Плохо, что этот переход осуществлён вне трансферного окна», — сказал Сихарулидзе ТАСС, однако слов, что чиновники как-то воспрепятствуют тренировкам Костылевой в новой школе, не прозвучало.

Остаётся только надеяться, что в этот раз Лена нашла действительно «своего» тренера. Ведь в скором времени российские юниоры смогут выйти на международные старты, и Костылевой, как одной из сильнейших, понадобится серьёзная подготовка с опытным наставником.