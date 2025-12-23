Сихарулидзе оценил решение исключить пары из программы ЮОИ

Сихарулидзе назвал странным решение исключить пары из программы ЮОИ
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе считает странным решение Международного олимпийского комитета исключить парное катание из программы юношеских Олимпийских игр. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Всего из программы убрали 15 дисциплин и добавили восемь новых. Соревнования спортивных пар заменит синхронное катание.
"Это странное для меня решение. Парное катание - мощный и интересный вид. Остается только сожалеть", - сказал Сихарулидзе.
