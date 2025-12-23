Туктамышева показала отрывок репетиции ледового шоу

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась у себя на странице в соцсети моментами с репетиции ледового шоу.

Ранее спортсменка представила на гала-вечере после чемпионата России по фигурному катанию программу под композицию «Аллилуйя», посвящённую официальному завершению её карьеры. Об уходе из профессионального спорта фигуристка объявила в минувшем ноябре, она не выступала на соревнованиях с 2023 года.