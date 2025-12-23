Аделия Петросян: «Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше»

Sports.ru

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян обратилась к болельщикам после чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Фигуристка опубликовала пост с фотографиями с турнира.

«Огромное спасибо фотографам за то, что ловите наши эмоции и сохраняете важные мгновения с каждого старта. Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше», – написала Петросян.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости