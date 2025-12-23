Аделия Петросян: «Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше»
Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян обратилась к болельщикам после чемпионата России в Санкт-Петербурге.
Фигуристка опубликовала пост с фотографиями с турнира.
«Огромное спасибо фотографам за то, что ловите наши эмоции и сохраняете важные мгновения с каждого старта. Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше», – написала Петросян.
