Журова оценила идею об объединении ЧМ по шорт-треку, фигурному и синхронному катанию

«За счет фигурного катания будет проще проводить соревнования по шорт-треку и конькобежном спорту. Таким образом спасают эти виды». Журова об объединенном ЧМ
Олимпийская чемпионка Светлана Журова поддержала идею об объединении чемпионатов мира по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному и синхронному катанию.
Ранее об этой инициативе сообщил Международный союз конькобежцев (ISU). Официальную концепцию намерены представить весной 2026 года
«Я позитивно отношусь к решению ISU объединить чемпионаты мира и понимаю их аргументацию. Это в первую очередь привлечение болельщиков к менее популярным видам спорта, а также дополнительные возможности для спонсорства. Я уверена, что за счет фигурного катания будет проще проводить соревнования по шорт-треку и конькобежном спорту. Таким образом спасают эти виды. К сожалению, все меньше и меньше стран в мире проявляют желание проводить чемпионаты мира по этим видам спорта. А под объединенный чемпионат мира с фигурным катанием будет намного проще найти организатора и спонсоров. Это как мини-Олимпиада будет, более зрелищное спортивное событие. Это очевидный шаг со стороны ISU, к этом и шло все. Как спортсменка скажу, что я бы с удовольствием поучаствовала в таком чемпионате мира, где я могу сходить посмотреть турниры по шорт-треку и фигурному катанию одновременно со своим чемпионатом. Это было бы очень интересно! Конькобежец закончил свою дистанцию и пошел смотреть другие виды спорта, поболеть за своих», – сказала бывшая конькобежка Журова.
