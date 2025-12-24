Плющенко раскрыл, сколько академия тратила на Костылеву

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил, что на фигуристку Елену Костылеву уходило 5 миллионов рублей в год из бюджета его академии.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. 14-летняя фигуристка перешла к тренеру Софье Федченко.