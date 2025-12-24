Роднина жестко прокомментировала возвращение Валиевой

На данный момент сложно оценить карьерные возможности российской фигуристки Камилы Валиевой, у которой заканчивается четырехлетняя дисквалификация. Такое мнение выразила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, передает «Газета.Ru».

Она не поддержала восторг из-за возвращения Камилы Валиевой после дисквалификации. Роднина заявила, что фигуристке придется начинать с нуля, поскольку все результаты ее выступлений были аннулированы.

«Все ждут от нее феерии на льду? Ой, я вас умоляю. У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение», — отметила Роднина.

Она подчеркнула, что на данный момент неизвестно, выдержит ли Валиева конкуренцию. Роднина заключила, что на этот вопрос может ответить только тренер, который работает вместе с юной фигуристкой.

