Антон Сихарулидзе: «Иногда смешно становится, когда читаешь обсуждение тех или иных оценок. Было бы здорово, если бы у нас была передача о судействе»
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе предложил создать телепередачу о судействе в фигурном катании.
«Очень приятно, что так много людей интересуются фигурным катанием и обсуждают его, даже не разбираясь в нюансах. Хотя иногда просто смешно становится, когда читаешь обсуждение тех или иных программ, тех или иных оценок. В фигурном катании правила постоянно меняются и совершенствуются. Нюансы знают только глубоко вовлеченные в процесс специалисты. Удивительно, что сегодня знатоков правил фигурного катания даже больше, чем знатоков футбольных. На специализированном футбольном телеканале есть программа, в которой разъясняют различные судейские решения в спорных эпизодах. Было бы здорово, если бы и у нас была такая программа и можно было бы растолковать болельщикам, почему тому или иному спортсмену поставили именно такие оценки», – сказал Сихарулидзе.
