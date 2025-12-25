Федченко отправится с Горбачевой в Германию для решения вопроса о лечении

Федченко заявила, что отправится с Горбачёвой в Германию для консультации с врачом
Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко заявила, что она и её подопечная, бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва в конце текущей недели отправятся в Германию для решения вопроса о лечении и операции спортсменки в связи с полученной травмой.
Ранее стало известно, что, по мнению немецких врачей, фигуристке необходимо оперативное вмешательство.
В этом году Горбачёва пропустила чемпионат России по фигурному катанию.
