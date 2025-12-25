Федченко отправится с Горбачевой в Германию для решения вопроса о лечении

Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко заявила, что она и её подопечная, бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва в конце текущей недели отправятся в Германию для решения вопроса о лечении и операции спортсменки в связи с полученной травмой.

Ранее стало известно, что, по мнению немецких врачей, фигуристке необходимо оперативное вмешательство.

«В Германию мы полетим в конце этой недели в выходные. Вопросы по операции и тактике лечения будут решаться уже на месте после очной консультации с немецким доктором. Тренируется ли Алина? Нет, Алина вообще не может тренироваться. Она не тренируется с конца ноября», — приводит слова Федченко ТАСС.

В этом году Горбачёва пропустила чемпионат России по фигурному катанию.