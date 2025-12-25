Энберт высказался о переходах российских фигуристов в другие сборные

Энберт о переходах в другие сборные: «Спортсмен может выбирать все, что ему кажется продуктивным для своей карьеры»
Призер Олимпийских игр-2018 в команде Александр Энберт высказался о переходах фигуристов в другие сборные.
Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что российское фигурное катание не будет донором для федераций других стран.
«Я вообще глобально нахожусь на стороне спортсмена. Он вкладывает в это не просто деньги, а свою жизнь и свое время, чтобы стать квалифицированным специалистом в фигурном катании, иметь возможность обыгрывать кого-то, завоевывать медали. Поэтому спортсмен вправе выбирать условия, которые установлены федерацией, ISU и прочими организациями. Есть карантины, есть определенный регламент, и в соответствии с ним спортсмен может выбирать все, что ему кажется продуктивным для своей карьеры. Такой мир фигурного катания, так это работает», — сказал Энберт.
Бублик о рейтинговых целях: «Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10»
«Спартак» не ведет переговоров об обмене Спронга из ЦСКА («Чемпионат»)
Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»
Бублик о рейтинговых целях: «Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10»
«Спартак» не ведет переговоров об обмене Спронга из ЦСКА («Чемпионат»)
Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»