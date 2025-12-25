Закарян: армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России

Вице-президент Федерации фигурного катания Армении, продюсер ледовых шоу Ари Закарян отметил выступление Ветлугина и Даниеляна на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Матвей Ветлугин занял на турнире четвертое место, Артур Даниелян стал восьмым.

– В призерах у мужчин были Семененко и Кондратюк, оба уже выступали на Олимпиаде четыре года назад. Можно ли сравнить их прокаты тогда и сейчас, в частности Петра?

– За четыре года сильно изменились программы и правила в фигурном катании. Я очень рад за Алексея Мишина, что в таком зрелом возрасте он по-прежнему в строю и заряжен на результат. Семененко у него является главным флагманом. У Жени очень мощный внутренний стержень. Семененко – надежный, железобетонный спортсмен, а Кондратюк – настоящий подарок для зрителей. Своей энергетикой он делает шоу, на него всегда интересно смотреть.

Еще хочу отметить, что два армянина – Матвей Ветлугин и Артур Даниелян – очень хорошо смотрелись.

– Ветлугин армянин?

– Его настоящее имя Матевос, отчество Рубенович. Этим все сказано. Просто внешне это не так очевидно. Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России, об этом стоит говорить чаще.

– Была ли возможность пригласить Даниеляна выступать за Армению?

– Разговоры были давно, во времена пандемии. С тех пор особых обсуждений не было. Решение в любом случае за ним. Я был очень рад за Артура, когда он занял второе место на чемпионате Европы. Сейчас он достойно катается в России. Смена страны – это потеря времени, потому что необходимо проходить карантинный период.

– Рассматривался ли Даниелян в олимпийском контексте?

– Я думал об этом, но там много нюансов. Не хотел бы форсировать события, – сказал Закарян.