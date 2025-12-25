Стилист раскритиковал внешний вид фигуристки Медведевой

Известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец во время YouTube-шоу «БеС комментариев» заявил, что от двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева очень нежная, однако раскритиковал ее стиль.

«Я сегодня смотрел (твои) интервью, не мог понять, ехать мне или нет. Хотя, честно говоря, никогда в своей жизни еще не подвел никого. Первое, что я увидел: «Что это за наше советское? Что телеведущая в кадре должна сидеть, как тетка» — и тогда это типа круто», — подчеркнул он.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

11 ноября Медведева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.