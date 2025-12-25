Медведева рассказала о разочаровавшем ее поклоннике

Российская фигуристка Евгения Медведева на своем канале в YouTube рассказала о встрече в ресторане с поклонником, который ее разочаровал.

Спортсменка рассказала, что была в заведении с двумя подругами. С обеими попытались познакомиться и взять номер телефона молодые люди, прислав им за столик бутылку вина и десерт.

«И я сижу. Проходит 15 минут — ко мне подходит действительно симпатичный, очень молодой, классный человек. И такой: "Девушка, здравствуйте! А можно с вами сфотографироваться? Моя бабушка — ваша фанатка"», — рассказала Медведева.

26-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.