Двоеглазова рассказала, почему исполняет роль Буратино без длинного носа

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова исполняет роль Буратино в шоу Ильи Авербуха без длинного носа, потому что ей неудобно исполнять сложные элементы с таким гримом. Об этом она рассказала журналистам перед премьерой шоу.

"До этого я не знала в принципе, что может быть нос. На репетиции Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала, что не надо носа. В итоге решили, что он будет просто такой - имитированный. Я же исполняю сложные элементы, с носом это очень тяжело", - отметила Двоеглазова.

"Мне кажется, за несколько дней у меня уже получилось вжиться в роль, я чувствую себя уже таким пацаном, можно сказать. Мне помогали очень много постановщиков, и в целом команда очень большая - занимаемся и мелочами, и какими-то крупными вещами. Для меня интересный опыт. На самом деле роль тяжелая, но сейчас просто катаю шоу в удовольствие. Я со стороны даже на себя посмотрела на видео, мне кажется неплохо получается", - отметила фигуристка.

На шоу в Москве Двоеглазова выступает всего спустя неделю после чемпионата России.