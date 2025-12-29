Ушедшая из академии Плющенко Костылева сообщила, что живет в квартире с родителями

Чемпионка России среди юниорок 2025 года фигуристка Елена Костылева сообщила, что проживает в квартире с родителями.

21 декабря двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. Впоследствии стало известно, что спортсменка приступила к тренировкам в академии «Триумф» Софьи Федченко.

— С сегодняшнего дня я уже живу с родителями в квартире, которую мы сняли около катка. С тренером я жила, пока родители переезжали, чтобы мне было удобно тренироваться и чтобы они спокойно переехали. Чтобы все знали, — сказала Федченко в обращении в Telegram‑канале.

В ноябре Плющенко сообщил, что мать Елены Ирина Костылева была удалена с тренировочной арены его академии из‑за непозволительного поведения — применения физической силы к дочери, оскорблений и угроз в отношении его сына и других спортсменов. Он уточнил, что собрал все доказательства и передал их во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову‑Белову и Федерацию фигурного катания на коньках России.

В начале декабря продюсер, генеральный директор и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала «Матч ТВ», что Елена Костылева уехала в Воронеж заниматься здоровьем. До этого мать фигуристки сообщила «Матч ТВ», что написала заявление о переводе дочери на домашнее обучение.