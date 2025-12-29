Фигуристка Мишина рассказала о подготовке к свадьбе

Мишина о подготовке к свадьбе: «Этим занимается в основном мой будущий муж. В новогодние праздники можно заняться организацией уже плотнее»
Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина рассказала о подготовке к свадьбе.
– Сейчас, как понимаю, вам приходится параллельно с тренировками заниматься подготовкой к собственной свадьбе?
– Мы занимаемся этим вместе с моим будущим мужем, хотя, если честно, занимается в основном он. Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран‑при и чемпионату России. Как раз в новогодние праздники, думаю, можно заняться организацией уже плотнее, – сказала Мишина.
