В Германии оценили перспективы Петросян и Гуменника

Журналистка из Германии Татьяна Фладе оценила перспективы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года в Италии. Ее слова передает «Спорт день за днем».

«Думаю, все будут судить честно. Аделия была только на юниорских этапах Гран-при. Но у нее есть все шансы на пьедестал, если она сделает все свои ультра-си. Ни одна девушка, отобравшаяся на Олимпийские игры, не исполняет четверной прыжок. Очень много сильных мужчин. Петру будет сложно, но думаю, если он покажет все, что умеет, у него будет очень достойный результат», — сказала Фладе.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).