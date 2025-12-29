Немецкая журналистка оценила возвращение Валиевой

Немецкая Журналистка Татьяна Фладе в разговоре с корреспондентами «Спорт День за Днем» Евгенией КОЛЫВАНОВОЙ и Анной КОРОБКОВОЙ оценила возвращение Камилы Валиевой в профессиональный спорт.

«Это будет очень интересно. У меня, кстати, была надежда, что она вернется после дисквалификации: Камила еще молодая и очень талантливая. Конечно, будет нелегко после перерыва и взросления, но если есть желание и она усердно работает, я считаю, у нее хорошие перспективы», – заявила Фладе.

Четырехлетний срок дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил завершился 25 декабря. Фигуристка готовится к возвращению в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До отстранения Валиева входила в группу Этери Тутберидзе.

После дисквалификации Камила Валиева лишилась всех титулов, завоеванных с декабря 2021 года.