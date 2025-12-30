Фигурист Галлямов назвал Губерниева "хайпожором"

Российский фигурист Александр Галлямов ответил на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева об инциденте с ранним звонком журналистки, передает «Советский спорт».

«Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. А что касается комментария Губерниева по этому поводу… Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом. Что касается советов «убрать телефон», то не Дмитрию учить меня им пользоваться», — высказался Галлямов.

Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер, на что комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал спортсмену научиться пользоваться телефоном и отключать его на ночь.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.