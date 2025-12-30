Итальянский фигурист назвал Валиеву величайшей одиночницей в истории

Итальянский фигурист Кори Чирчелли назвал Камилу Валиеву величайшей спортсменкой и «настоящим ангелом» из мира фигурного катания.

– В своих соцсетях ты очень активно отреагировал на окончание дисквалификации Камилы Валиевой. Почему для тебя это так важно?

– Кажется, здесь даже не нужно ничего объяснять. Она была и остается величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания. Помню Камилу еще со времен юниорских соревнований. Тогда о ней говорили везде, буквально в каждой стране. Мне рассказывали о невероятной девочке, которая делает то, что никто не сможет повторить. Уже с тех пор я следил за ее карьерой.

– Твои ожидания от Камилы оправдались?

– Абсолютно. Мне даже порой казалось, что это фейк. Настолько близко к идеалу, что я не мог в это поверить. Настоящий ангел из мира фигурного катания. Я до сих пор злюсь от того, что случилось с ней на Олимпиаде в Пекине.

– Расскажи, как ты узнал об этом.

– Тогда я жил в Северной Америке. Очень хорошо запомнил, что я был в кофейне вместе с другом, когда все начали писать про Камилу. Шоу и программы на всех каналах остановились, везде начали рассказывать про нее. Казалось, что мир остановился, а суперзвезда стала главным злодеем.

– Что ты сам тогда думал?

– Ох, это было ужасно. Я не понимал, как можно поступать так с 15-летней девочкой. Одновременно меня очень порадовало поведение самой Камилы. Она не сказала ни одного плохого слова о тех, кто писал про нее ужасные вещи.

– Ты верил, что после такого она может вернуться?

– У меня были большие сомнения. Было достаточно примеров, когда суперзвезды из России говорили об этом, но ничего не получалось. Камила же действительно настроена снова выступать на высочайшем уровне. Это очень вдохновляющая история. Надеюсь, когда-нибудь о ее карьере снимут кино или напишут книгу. Тиражи точно будут исчисляться миллионами.

– Сколько раз вы пересекались с Камилой лично?

– Всего один раз. Это было в Куршевеле, когда мне было 16, а ей 13. Не знаю, помнит ли она об этой встрече, но я никогда об этом не забуду. У меня даже сохранилась фотография.

– С тех пор переписываетесь?

– Да, я писал ей много раз, но скорее как большой фанат, а не как друг. Последний раз это было несколько месяцев назад. Я запостил один из прыжков и отметил ее. Я ведь учился исполнять четверные по ее технике.

– Недавно она выложила пост о возвращении и лайкнула твой комментарий под ним. Какие у тебя были эмоции, когда увидел это?

– Ха-ха, даже не знаю, что и сказать. Было приятно, что она увидела и отреагировала. Надеялся, что и другие фигуристы поздравят ее, но в день [католического] Рождества у многих были свои дела.

– Твои знакомые из мира фигурного катания как-то отреагировали на эту новость?

– С моим близким другом Николаем Мемолой мы говорили об этом месяцами. Для нас 25 декабря стало двойным Рождеством. Возвращение Камилы настолько же важно, как и праздник.

– А что говорят остальные?

– Здесь в Италии все в ожидании. В последние годы женское одиночное катание развивается очень медленно, поэтому многие хотели бы снова увидеть Камилу на международных соревнованиях. А еще все в шоке, что прошло целых 4 года. Время летит слишком быстро.

– Как ты думаешь, сможет ли Камила снова стать мировой звездой?

– Абсолютно. С новым возрастным цензом эра мультиквадов от Трусовой, Щербаковой и Валиевой останется только в юниорском катании. На взрослом уровне лидеры прыгают минимальное количество четверных. Во время шоу все видели, что с тройными прыжками у Камилы все в порядке. Они все еще лучше, чем у всех остальных, – сказал Чирчелли.