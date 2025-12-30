Туктамышева рассказала о прощальном номере

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о работе над прощальным номером, который исполнила на чемпионате России — 2026. В 2025 году она завершила профессиональную спортивную карьеру.

«Я сотрудничала с Елизаветой Навиславской, которая является постоянным постановщиком в группе Мишина. Решила и в этот раз к ней обратиться, потому что важный момент, понимала, что сама не справлюсь. Елизавета придумала идею, скинула разные варианты музыки. Когда услышала «Аллилуйю», поняла, что точно оно, другие варианты отпали. Несколько тренировок нам понадобилось, чтобы разложить всё, чтобы прочувствовать. Только с одной песни уже слёзы наворачивались», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.