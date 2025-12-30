Фигурист Галлямов продолжил перепалку с Губерниевым

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов ответил комментатору и ведущему «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву, который призвал его «идти сдавать допинг».

После чемпионата России по фигурному катанию Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки:

«Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?»

Губерниев тогда высказался об этой ситуации: «В вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим «не беспокоить».

Фигурист в интервью «Советскому спорту» объяснил, что не может выключить телефон из-за антидопинговых правил:

«Не Губерниеву, известному хайпожору, учить меня пользоваться телефоном. Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7».

«Кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова? Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте», – отреагировал на это комментатор.