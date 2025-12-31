Российской фигуристке предстоит серьезная операция

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала в своем Telegram-канале, что ей предстоит операция.

«К сожалению, все не так просто. Мне предстоит очень серьезная операция после Нового года. Праздники буду отмечать в Германии. Очень сильно переживаю, надеюсь, все пройдет хорошо», — сказала Горбачева.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.